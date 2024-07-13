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太平保險前高層 認貪候懲
中國太平保險集團有限責任公司前黨委委員、執行董事、副總經理肖星受賄約8,148萬元人民幣（約8,756萬港元）案，周四由河南省新鄉市中級人民法院一審公開開庭審理。檢察機關提請以受賄罪追究肖星的刑事責任，他當庭表示認罪悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。（綜合報道）
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