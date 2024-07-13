7月13日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月13日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
重慶統戰部長 任萬州書記
內媒周四報道，第二十屆中央委員會候補委員，重慶市委常委、統戰部部長兼市政協黨組副書記盧紅，已擔任萬州區委書記。對上一任萬州區委書記是于會文，已於今年3月赴北京履新職，擔任生態環境部黨組成員、副部長。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240713-0713_00178_031/重慶統戰部長--任萬州書記
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc