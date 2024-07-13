兩岸國際

重慶統戰部長 任萬州書記

內媒周四報道，第二十屆中央委員會候補委員，重慶市委常委、統戰部部長兼市政協黨組副書記盧紅，已擔任萬州區委書記。對上一任萬州區委書記是于會文，已於今年3月赴北京履新職，擔任生態環境部黨組成員、副部長。（綜合報道）
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