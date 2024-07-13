兩岸國際

抗美援朝戰士 林炳遠逝世

中國人民志願軍抗美援朝戰士林炳遠因病醫治無效，周二在四川南充逝世，終年91歲。內媒周三報道，林曾於戰鬥中殲敵140多人。林在上甘嶺戰役中戰功顯赫，榮立「特等功」，獲頒授「二級戰鬥英雄」、「模範青年團員」等稱號，榮獲「朝鮮民主主義人民共和國一級國旗勳章」。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc