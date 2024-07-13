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抗美援朝戰士 林炳遠逝世
中國人民志願軍抗美援朝戰士林炳遠因病醫治無效，周二在四川南充逝世，終年91歲。內媒周三報道，林曾於戰鬥中殲敵140多人。林在上甘嶺戰役中戰功顯赫，榮立「特等功」，獲頒授「二級戰鬥英雄」、「模範青年團員」等稱號，榮獲「朝鮮民主主義人民共和國一級國旗勳章」。（綜合報道）
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