礦企隱瞞6宗井下事故7死 吉林區府3幹部受黨紀處分

【本報綜合報道】國家礦山安全監察局吉林局官網日前發布調查報告，證實該省白山市新宇礦業有限公司隱瞞8年間井下發生6宗事故，導致7人死亡。

去年8月和11月分別有民眾書面向國家礦山安監局和吉林省應急管理廳作出舉報，在2010年6月至2018年9月，新宇礦業井下發生多宗事故卻故意瞞報。

國家礦山安監局吉林局隨即牽頭，白山市應急管理局、白山市公安局、白山市總工會組成事故調查組調查，確認上述事故屬實。

倡企業罰款239萬 除了2010年一宗事故屬突發疾病死亡外，其餘5宗均為生產安全責任事故，但煤礦法定代表人或礦井實際控制人均選擇隱瞞不報，私自或指派他人與遇難者家屬協商賠償。

由於有4宗於2014年和2015年發生，已超過有關規定的行政處罰和刑事處罰5年追訴期限，故免於實施行政處罰和刑事追究。

對上述事故有關責任人員和責任單位，事故調查組建議，將煤礦兩名責任人移交司法機關並罰款，將白山市渾江區盛庭老年公寓有關責任人移交司法機關，給予江源區地方政府3名領導幹部黨紀處分。

對於2018年發生的運輸事故，新宇礦業因負有主要責任，事故調查組建議罰款20萬元（人民幣‧下同，約21.7萬港元），並就其瞞報罰款200萬元（約217.7萬港元），合併罰款220萬元（約239.4萬港元）。