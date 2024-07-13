世界人口日 衞健委續強化支持生育

【本報綜合報道】周四是世界人口日，國家衞生健康委員會確定今年主題為「倡導良好家教家風，培育新型婚育文化」。內地近年各地積極推動出台生育支持政策，顯示生育支持政策體系初步建立。衞健委相關負責人介紹，各省目前普遍設立60天以上的延長產假，15天左右的配偶陪產假，5至20天的父母育嬰假，產假均延長至158天以上。

全國託位增至480萬個 國家衞健委與有關部門持續促進0至3歲嬰幼兒託育服務健康發展，中央預算投資16億元（人民幣‧下同，約17.2億港元）支持48個託育綜合服務中心、逾2萬個普惠託位建設。全國提供託育服務的機構至今近10萬個，託位約480萬個。

為減輕家庭生育教養支出負擔，內地還從前年開始將3歲以下嬰幼兒照顧，納入個人所得稅專項附加扣除，去年則將扣除標準從每名子女每月1,000元（約1,074港元）提高至2,000元（約2,148港元）。此外，國家健保局在健保藥品目錄調整中，將符合資格的生育支持藥物納入醫保支付範圍。