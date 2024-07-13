5年間 嬰兒缺陷夭折率急挫

【本報綜合報道】內媒周四報道，與5年前相比，全國因出生缺陷導致的嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率均降低30%以上，神經管缺陷、唐氏綜合症等嚴重致殘出生缺陷疾病發生率降低約23%。

孕前檢查率達96.9% 報道指出，出生缺陷數據下降的背後，是相關檢查篩查數據上升。全國孕前檢查率達96.9%，孕期產前篩查率達91.3%，新生兒遺傳代謝病和聽力障礙的篩查率均達到98%以上。此外，新生兒聽力障礙篩查可早期識別聽力有問題的兒童，通過早診斷、早干預、早康復，如安裝助聽器、植入人工耳蝸、語言訓練等，有效減少聾啞的發生。

根據官方藍圖，到2027年一批致死致殘重大出生缺陷將得到有效控制，全國出生缺陷導致的嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率分別降至1.0‰、1.1‰以下。中央專項彩票公益金支持出生缺陷干預救助項目2014年起實施，累計完成逾310萬宗出生缺陷檢測，救助出生缺陷患兒逾8.1萬人次，今年更將功能性出生缺陷的救助病種增加至186種。