入汛以來南方降雨雖猛 受災人口死亡失蹤大減

內地應急管理部昨日召開例行新聞發布會，公布今年入汛以來，南方地區強降雨過程比較頻繁，特別是長江以南地區降雨較常年偏多，長江、珠江以及太湖累計發生14次編號洪水，汛情較往年來得早、來得猛。全國因洪澇災害受災人口達2,076萬人，86人死亡或失蹤；和近5年同期均值相比，分別下降32%和30%。

國家防總辦公室副主任、應急管理部防汛抗旱司司長徐憲彪表示，為應對南方汛情災情，當局突出4項工作，包括加強部署和調度、預警轉移、搶險救援以及對地方的支持和保障，其中應急管理部會同財政部向湖南等省預撥6.28億元（人民幣‧下同，約6.75億港元）中央防汛搶險方向的中央救災資金，會同國家糧食和儲備局向南方5省區調撥了7,903萬元（約8,491萬港元）中央防汛物資，累計調撥39.7萬件中央救災物資，協調有關企業和社會組織援助逾100萬件生活類救災物資。

生產安全事故及死亡「雙降」 會上另指出，上半年全國生產安全事故宗數和死亡人數保持「雙降」，共發生9,229宗各類生產安全事故、8,507人死亡，同比分別下降26.2%、19.3%。全國安全生產形勢呈穩中向好，其中重特大事故有5宗、94人死亡，同比減少4宗、100人，而32個省級統計單位中有29個事故宗數和死亡人數同比亦雙雙下降。

沙區生態改善 紓緩沙塵天氣 此外，同日舉行的國際防治沙塵暴日研討會公布，內地春季沙塵天氣近20年總體呈現次數減少、強度減弱的趨勢，由1981年至2010年均值17次減少到近10年均值9.2次。國家林草局數據顯示，內地沙區生態狀況持續改善，「三北」工程區累計完成4.8億畝造林，治理12.8億畝退化草原，森林覆蓋率由1978年的5.05%提高到13.84%，退化草原面積由2004年的85%降至70%左右。全國沙化土地面積連續4個監測期持續淨減少，由上世紀末年均擴展515萬畝轉變為目前年均縮減1,000萬畝。本報綜合報道