山東號逼近菲 京稱例行安排

張曉剛

【本報綜合報道】日前有媒體報道指，中國航母山東號曾出現在菲律賓附近海域，有分析認為中方首次派航母前往菲律賓近海，有威懾之意。中國國防部新聞發言人張曉剛大校昨日回應，強調海軍航母編隊組織遠海實戰訓練，是年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標，今後中國海軍將常態組織類似演練，提升航母編隊體系作戰能力。

中俄於湛江附近聯合演習 根據年度計劃和中俄雙方共識，張曉剛大校另宣布，中國和俄羅斯兩國軍隊於本月上中旬在廣東湛江附近海空域，舉行「海上聯合-2024」聯合演習。此次聯演目的是展現雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

張曉剛又公布，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行，論壇籌備工作正有序進行，本屆論壇主題是「共築和平、共享未來」。中方已向超過100國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，歡迎各國代表團參會和國內外記者採訪報道。