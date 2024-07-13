歐盟撐南海仲裁案 華提嚴正交涉

【本報綜合報道】昨日是南海仲裁案裁決出台8周年，歐盟對外行動署發言人周四就此發表聲明，稱裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑。中國駐歐盟使團昨日回應批評，歐方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲律賓侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，極不負責任。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐盟對外行動署聲明指，仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區和大陸架內等重要裁定對各方具有法律約束力，強調各方應尊重並履行裁決，維護《聯合國海洋法公約》賦予的自由與權利，特別是航行和飛越自由。中國駐歐盟使團發言人回應指出，歐盟不是南海問題當事方，歐方既然口口聲聲表示要維護南海和平穩定，就應認清事實真相，秉持客觀公正。

發言人指摘，仲裁庭違背國家同意原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決非法無效，中國不接受、不承認該裁決。發言人又提到，南海局勢當前保持總體穩定，中方正與東盟各國全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動南海行為準則磋商，也將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益。

外交部斥菲背信棄義 中國外交部發言人林劍昨日批評，菲律賓單方面提起南海仲裁案的行為背信棄義，違背與中方透過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識；菲方不惜以犧牲中菲關係為代價，落入美國和西方國家的圈套及陷阱，成為部分國家構建反華遏華小圈子的工具，希望菲方恪守承諾，停止利用和炒作非法裁決，早日回到雙邊談判解決爭議的正軌。