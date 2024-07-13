鄭文燦須羈押兩月 揭存逃亡勾串證人之虞

海基會前董事長涉貪 被送桃園看守所 台灣海基會前董事長鄭文燦涉嫌桃園市長任內受賄案，桃園地方法院周四裁定羈押禁見，他被送往桃園看守所。他的代表律師陳永來昨日一早到看守所申請面見當事人，沒有正面回應抗告是否有信心。高等法院駁回抗告，鄭文燦確定羈押兩個月。

法院近日三度開羈押庭，以有串證之虞等理由，最終裁定對鄭文燦羈押禁見，陳永來隨後提出抗告。法院裁定羈押禁見的關鍵證據是鄭文燦曾與施姓秘書在社交軟件上提及檢方偵辦及答辯方向，認定他的涉案重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，遂作出上述裁定。

台塑前高層年老 不需羈押 相關證據是鄭文燦首次被傳喚到案時，疑似為了自證清白交出手機，但檢方從中發現相關對話內容。

此案涉嫌行賄的關鍵人物之一、台塑集團總管理處前總經理楊兆麟，被檢方搜索和約談後，因年屆88歲高齡，日前以1,000萬元新台幣（約244萬港元）交保。桃園地檢署提出抗告成功，法院昨日上午重新召開羈押庭。楊兆麟坐輪椅被推入法庭，等待最後結果。法院認為楊兆麟沒有串供、滅證可能，雖然以他的經濟實力有可能逃亡，但根據其年齡考慮，維持原裁定。

鄭文燦昨日清晨起床並吃早餐，有麥茶、黑糖饅頭和水煮蛋。鄭文燦的室友是欺詐、毒品案被告，案情相對單純。看守所表示，周四已準備晚餐飯盒，但鄭文燦指已吃麵包，便無吃晚餐。鄭文燦另在看守所內購買棉被、涼席、枕頭寢具，並攜帶3天分量的慢性病藥物。看守所將視其身體狀況體檢，有需要也可安排醫生看診。

傳海基會秘書長任董事長 台灣民意基金會公布最新民調，有40.4%民眾對此案感到意外，43.5%並不意外，另有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感。基金會董事長游盈隆表示，這只是案發初期的現象，顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人對民進黨政府的信任，是非常嚴重的警訊。

鄭文燦早前辭去海基會董事長一職，傳出海基會秘書長羅文嘉被外界點名可能升任董事長。羅文嘉指海基會運作成熟，目前正常，一切等陸委會指示。本報綜合報道