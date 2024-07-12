紐約州兩客機險相撞 疑空管人員犯錯
【本報綜合報道】美國紐約州錫拉丘茲有兩架民航客機於周一下午險些在半空相撞，聯邦航空局正調查事件，相信涉及空中管制人員犯錯。
最近時僅相距220米
其中一架客機是載有80人的達美航空編號DL5421航班，型號是龐巴迪CRJ9飛機，由錫拉丘茲漢考克國際機場飛往拉瓜地亞機場。另一架則是載79人的美國航空編號AA5511航班，同樣由龐巴迪CRJ9飛機執飛，由首都華盛頓前往錫拉丘茲漢考克國際機場。影片顯示，一架飛機正在下降，另一架飛機爬升，交錯飛行，似乎處於相撞航線，但最終兩架飛機擦身而過。美媒指，兩架飛機最近時只相距220米，美航客機正好飛過達美客機上方，美航客機之後轉向，不再與達美客機處於同一航線。
錫拉丘茲漢考克國際機場空中管制塔與機師的對話顯示，美航客機獲准在28號跑道着陸，達美航班同時獲准在相同跑道起飛。美航機師最先發現問題，詢問空管「誰被允許在28號跑道起飛？」，空管隨即指示美航客機復飛，避開達美客機起飛。
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