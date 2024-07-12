拜登形勢危 佐治古尼籲退選 佩洛西促早定斷

美國參眾兩院民主黨人周二分別舉行閉門會談，未就是否支持總統拜登繼續競選連任達成共識。民主黨重量級人物、前眾議院議長佩洛西周三指，留給拜登決定是否繼續競逐連任的時間不多，並強調是否參選仍取決於拜登。曾為拜登主持籌款活動的影星佐治古尼在《紐約時報》撰文，公開呼籲拜登退選。

舒默無指明誰人更適合 佩洛西表示，是否參選取決於拜登，民主黨黨友都鼓勵他做出決定，因為時間不多了，無論他有甚麽決定都會獲支持。美媒報道，舒默在過去10多天聆聽金主關於民主黨發展的意見，同時亦尋求民主黨籍參議員的意見。民主黨另一名重量級人物、參議院多數黨領袖舒默沒有指明誰人可能比拜登更適合參選，他的焦點是擊敗前總統特朗普，以及維持民主黨在參議院的多數黨地位。正如他在公開和私下多次明確表示，他支持拜登並繼續致力於確保特朗普在總統選舉敗選。

首有參議員促放棄競逐 眾議院已有多名民主黨議員公開呼籲拜登退選，參議院的情勢亦開始生變，佛蒙特州參議員韋爾奇（Peter Welch）周三公開要求拜登退選，直指「賭注太高了」，成為首名公開呼籲拜登放棄競逐連任的參議員。由共和黨控制的眾議院監督委員會周三傳召3名高級白宮官員，包括第一夫人吉爾的高級顧問伯納爾（Anthony Bernal）、白宮副幕僚長托馬西尼（Annie Tomasini）及白宮高級顧問威廉斯（Ashley Williams），要求他們就拜登的認知狀態作供。

除了政界，佐治古尼指出拜登從政生涯贏過多場選戰，但他無法與歲月鬥爭。他三周前在籌款活動見到的拜登已不是4年前的拜登，如果由拜登出選，民主黨將會落敗。他曾與多名民主黨國會議員及州長私下傾談，大家都有同樣看法。

對於民主黨有可能「換將」，最新民調顯示由76歲前國務卿希拉妮拍副總統賀錦麗的組合，迎戰特朗普是最有優勢，能以43%支持度擊敗特朗普的40%支持度。希拉妮配賀錦麗的支持度，亦比拜登拍賀錦麗高出4個百分點。本報綜合報道

佐治古尼呼籲拜登退選。（Getty Images圖片） 佩洛西