俄聯邦安全局：成功阻烏襲唯一航母

化名奧列格（Oleg）的烏克蘭特務於3月，聯絡一名在艦上服役的俄羅斯海軍軍官，奧列格試圖施以心理壓力，令對方屈服後施襲。奧列格偽造事主向烏軍捐款的證據，以可能受到刑事起訴作威脅，並且承諾事成後提供大筆報酬和假證件逃往國外。