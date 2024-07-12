英准烏用暴風影導彈攻俄

【本報綜合報道】英國首相施紀賢在美國首都華盛頓出席北約峰會，他周二表示允許烏克蘭使用英國提供的暴風影導彈攻擊俄羅斯境內的軍事目標，維持英國政府過往在俄烏戰事的遠程武器使用政策。

暴風影導彈由法國和英國聯合研發，是空射型精確制導巡航導彈，射程逾250公里。施紀賢指需由烏克蘭決定如何運用由英國提供的暴風影導彈，但必須符合國際人道法，並用於防衞性質。他周三與同樣出席北約峰會的烏克蘭總統澤連斯基會面，澤連斯基感謝他允許烏軍使用暴風影導彈攻擊俄羅斯境內目標，並感謝英國向烏克蘭提供的所有軍事和財政支援。

施紀賢周三還到訪白宮，與美國總統拜登舉行首次正式面對面會談。施紀賢指英國和美國的特殊關係非常重要，比任何時候都強大。

施紀賢白宮晤拜登 拜登則形容美英是最佳盟友，英國是把北約聯繫在一起的跨大西洋紐帶。施紀賢是英超球隊阿仙奴的忠實粉絲，他向拜登送上一件個人訂製的阿仙奴球衣，印有「拜登」和「46」，「46」代表拜登是第46任美國總統。