北約峰會 指烏入盟勢不可逆 美斥華成俄助力

中方轟抹黑 強調從未援衝突任何一方 美國華盛頓北約峰會周三發表聯合宣言，表明烏克蘭與北約的互通性和政治一體化程度愈來愈高，正走上加入北約的「不可逆轉的道路」，宣言指中國已成為俄烏戰事的推動者，要求停止軍事支援俄羅斯。中方堅決反對並提出嚴正交涉，強調從未向衝突任何一方提供致命武器。

聯合宣言提到中國與俄羅斯的「無限度」夥伴關係，大規模支持俄羅斯國防工業，包括提供軍民兩用設備及微電子等，讓俄羅斯生產導彈、戰機及其他武器，用於烏克蘭戰場。宣言指出，中國作為聯合國安理會常任理事國，有責任維護聯合國憲章，立即停止向俄羅斯提供戰爭物資和政治支持。

承諾向烏供3354億 宣言關注中國在網絡、太空、核武等方面的威脅，繼續對跨大西洋安全構成有系統挑戰，同時仍然視俄羅斯成北約安全的最大及最直接威脅。宣言重申，只要北約成員國同意和符合條件，北約將邀請烏克蘭入盟，但沒有交代具體時間表。宣言承諾明年向烏克蘭提供超過430億美元（約3,354億港元）資金，誓言為烏克蘭取得勝利給予可持續的安全援助。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，中國已成為俄烏戰事的關鍵推動者，中國的支持增加俄羅斯對跨大西洋國家的安全威脅。北約成員國清楚表明中國不能推動歐洲近代史上最大規模衝突，而無損自身的利益和聲譽。

澳紐日韓參與宣言 對於澳洲、新西蘭、日本及南韓首次參與會後發表的聯合宣言，斯托爾滕貝格形容代表北約與4國密切合作，認真看待中國帶來的安全挑戰。

中國駐歐盟使團發言人強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場是勸和促談、政治解決，從未向衝突任何一方提供致命武器，一向嚴格管控軍民兩用物項。發言人敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。

中國外交部發言人林劍指摘北約在沒有任何證據的情況下，持續散播美國捏造的假訊息，公然抹黑中方，挑撥中歐關係，破壞中歐合作。中方敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗、零和博弈的過時理念，糾正錯誤的對華認知，停止干涉中國內政，抹黑中國形象，干擾中歐關係。中國將堅定地維護自身主權安全、發展利益，以自身的發展和對外合作，為世界的和平穩定注入更多的穩定性和正能量。本報綜合報道