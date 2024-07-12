館藏展品發霉 職員稱加強除濕

【本報綜合報道】廣東省以潮濕天氣見稱，有網民早前發現就連位於廣州市的廣東中醫藥博物館內展品亦難逃發霉命運。館方工作人員日前受訪時重申，展館內配置除濕機，會定期消殺除蟲，未來也會加大除濕消殺力度。

指恒溫恒濕機故障

由網民發布多張照片顯示，在透明玻璃罩內，一組根莖類植物根部長出白色霉菌。廣東中醫藥博物館工作人員承認，廣東早前進入雨季，天氣的確比較潮濕，如除濕條件不充足，館內一些展品或會出現長霉菌情況。另有館方工作人員指出，部分展品發霉是因為恒溫恒濕機出現故障所致，已把機器送回廠家維修，也會更換發霉藥物。