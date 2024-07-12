北京擬扶助自駕的士 司機恐失業

【本報綜合報道】北京市經信局近日就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見，擬支持自駕車用於城市公共電汽車客運、網約車及汽車租賃等城市出行服務。外界關注內地網約車市場飽和下收入下跌，如加速推動自駕的士等服務落地，職業司機恐面臨失業。

市經信局相關負責人表示，當地將通過立法重點解決特定區域自駕車創新活動面臨主要問題，在堅守安全底線基礎上，為L3級及以上自駕車市場主體提供清晰、透明及可預期制度規範。該市擬支持自駕車用於城市公共電汽車客運、出租汽車客運及汽車租賃等城市出行服務，除危險貨物運輸外道路貨物運輸，以及擺渡接駁、環衞清掃及治安巡邏等城市運行保障。

增智能化路側基礎設施 2024年內，北京將實現600平方公里智能化路側基礎設施全覆蓋，根據上述徵求意見稿，該市新建、改建及擴建道路也應為智能化路側基礎設施預留空間，同時鼓勵充分利用現有路側基礎設施展開智能化改造升級。事故責任問題方面，自駕車行駛期間一旦發生交通違法行為，由公安交管部門按照現行法律法規處理和認定，車內若有司機依法對其處理，如車內無司機則處理車輛所有人及管理人。