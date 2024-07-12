深圳灣口岸地鐵擬年內通車

【本報綜合報道】廣東省深圳市軌道交通13號線南段前天完成熱滑試驗，為下一階段聯調聯試、確保年內高標準、高質量開通營運奠定基礎。它是連接深圳灣口岸至科技園片區重要交通路線，按計劃將先行開通深圳灣口岸站至高新中站一共7個車站，建成投運後將改寫深圳灣口岸無地鐵歷史，同時緩解高新園片區出行壓力。

13號線南段完成熱滑試驗 熱滑試驗是電客車上線調試前重要環節，屬線路完成接觸網送電後首次從受電弓取流運行，全面檢驗軌道、供電、通訊、信號、機電及車輛等系統。是次熱滑試驗區段為13號線南段深大站至高新中站，涉及兩座車站及相應區間，也是南段熱滑最後區段。電客車當天分別以低、中及高3種速度運行試驗，運行時速最高達到80公里，各項檢測數據均滿足設計要求。

13號線南段各車站目前除了個別車站出入口施工外，已基本完成車站主體結構及設備安裝，正展開各項設備系統調試工作。港鐵中鐵電化公司將聯同各參建單位繼續完成收尾安裝及調試工作，同時與營運單位密切聯動，提前明確路線各專業交接標準。深圳今年計劃開通地鐵28公里，其中深圳6號線支線已修建至深莞邊界，10號線東延及11號線北延深圳段已獲得國家批覆。