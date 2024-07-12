兩華人赴菲被綁架 疑似再添一宗

【本報綜合報道】華企高層在菲律賓遭綁架撕票，近日引起中國社會廣泛關注。一名中國男子向媒體透露，他在德國工作的哥哥和一名奧地利華人朋友半年前受邀，從歐洲赴菲商務考察時被綁架。他陸續向綁匪支付130多萬元人民幣（約140萬港元）贖金後，與哥哥仍失聯至今。

與華企高層撕票案相似 小凡（化名）看到近日的撕票案消息時大哭一場，其哥哥及友人老韓今年1月在菲律賓被綁架，無論是邀請方式還是勒索細節，與今次案情都高度相似。小凡哥哥在一間德國的中資公司擔任高管，確認他被綁架後，承諾籌錢並保持溝通的同時，小凡第一時間聯絡中國駐菲大使館，並在對方建議下給菲律賓警方反綁架大隊發送求助電郵。

小凡一直通過微信跟哥哥及綁匪溝通，綁匪不斷威脅，哥哥則稱對方要用鉗子夾掉自己的手指，自己的肋骨被打斷等，又介紹推動菲律賓之行的「大哥」來提供協助。小凡當時猜到「大哥」可能有份參與綁架，後來得悉對方年約45歲，和自己哥哥兩年前認識，自稱是塞浦路斯定居的中國人，去年下半年開始頻繁相約吃飯討論投資。中國駐菲大使館回應指，此案仍由菲警調查中；當地警方則稱，無法告知詳情。