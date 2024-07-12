華批評域外國家藉南海仲裁案攪局

【本報綜合報道】華陽海洋研究中心、中國南海研究院和中國國際法學會聯合撰寫《南海仲裁案裁決再批駁》報告，昨日在北京發布。報告提到，近年個別域內外國家仍然將非法無效的南海仲裁案裁決奉為典則，反映了其試圖坐實裁決、強化單方面主張的戰略誤判，也反映了一些域外力量攪動南海局勢、挑撥中國與東盟國家關係的險惡用心。

重申不承認裁決 報告對南海仲裁案裁決的管轄權問題，裁決在歷史性權利、大陸國家遠海群島、島嶼地位等問題上的法律解釋和適用與事實認定問題，以及仲裁庭的代表性問題進行分析批駁。報告指出，菲律賓單方面提起的南海仲裁案裁決出台已8年，非但不可能為南海領土主權與海洋劃界爭議提供解決方案，反而使本已錯綜複雜的南海問題更難解，衝擊《聯合國海洋法公約》的整體性、平衡性、嚴肅性，動搖締約國對該公約爭端解決機制在實踐中能否正確使用的信心。

報告重申中國對於仲裁案以及仲裁裁決的立場，堅持不參與、不接受菲方濫用機制並無視中國堅持談判協商解決爭端立場而單方面提起的仲裁，不會承認仲裁庭作出的非法裁決，也不會接受任何基於該裁決的主張和行動。報告希望進一步向國際社會揭示仲裁庭組成的政治背景和裁決的歷史性錯誤，以及裁決對國際法治和海洋秩序造成的不可逆嚴重危害，推動有關當事國重回以談判磋商解決爭議、以海上合作淡化分歧、以規則建設管控危機的正軌。