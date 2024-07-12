闖浙江附近中國領海 日對護衞艦展調查

涼月號

日本海上自衞隊護衞艦涼月號上周四曾無視警告，罕有地短暫駛入浙江省對出的中國領海。中方不排除涼月號挑釁的可能，正在搜集資訊並分析，向日本表達嚴重關切。日本透過外交及防務渠道告知中方將調查原委，防衞省已對涼月號艦長展開調查。

華不排除挑釁 表嚴重關切 日本共同社昨日引述外交消息人士指，涼月號當時在公海執行警戒監視解放軍軍事訓練任務，但突然駛至浙江對出12海里的中國領海。中方艦船反覆要求涼月號駛離，但涼月號仍然在中國領海內加速航行，約20分鐘後離開。中方外交消息人士指涼月號觸犯中國國內法，進入中國領海的軍艦須事先獲得批准，不知道日本為何在兩國努力穩定關係時做出如此挑釁舉動。

日稱無違法 料程序錯誤 日本政府相關人士則指，涼月號是否有意為之尚不清楚，但至少不存在法律問題。日方提出事件可能是「程序錯誤」，同時引用《聯合國海洋法公約》承認的無害通過權，即船隻只要不做出損害沿海國安全的行為，就可以在領海航行，主張涼月號進入中國領海並不違法。防衞省以事涉自衞隊行動為由，拒絕評論。

日本明治學院大學法學部准教授鶴田順指出，關於軍艦和商船是否享有無害通過權的問題一直有爭論，還未能根據1982年通過的《聯合國海洋法公約》完全解決。鶴田稱，既然日本政府承認外國軍艦進入日本領海的無害通過權，認為自衞隊艦船進入中國領海前不需根據中方法律獲得中國批准。

中國外交部發言人林劍昨日稱，根據中國法律有關規定，外國軍用船舶進入中國領海，須經中國政府批准。對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。中方已就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉，日方稱是技術性失誤。中方要求日方徹查，承諾類似事件不再發生。

涼月號於2019年曾赴華，參加在山東青島舉行的國際閱艦式。日本自衞隊過往監視中國艦船時，一般不會靠近中國領海，涼月號過往曾負責監視解放軍航空母艦遼寧號。本報綜合報道

遼寧號