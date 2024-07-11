南韓廣泛地區暴雨5死 群山災情200年一遇

南韓廣泛地區昨日凌晨出現破紀錄的極端降雨，導致5人死亡、一人失蹤，其中南部全羅北道群山市出現200年一遇暴雨。暴雨淹沒農田和道路，沖毀堤壩及造成山泥傾瀉等災害。暴雨下部分高鐵列車延誤，最長晚點4小時以上，部分普速列車停駛。

釜山21班機停飛 群山市從昨日凌晨1時42分至2時42分，錄得131.7毫米雨量，一小時雨量就超過群山市全年雨量（1,246毫米）的10%。以全國97個氣候觀測站為準，群山市短短一小時雨量創下自1904年有紀錄以來新高，氣象廳形容是200年一遇。釜山金海國際機場截至昨早7時，已有21班航班停飛，16個航班延誤。

忠清南道、大田市和世宗市等中部地區亦出現暴雨，忠清南道舒川郡凌晨一小時內錄得111.5毫米雨量。從周一下午5時至昨日凌晨5時，舒川郡累計降雨量為281毫米、論山市248毫米、錦山郡220.7毫米、洪城郡170毫米、世宗市167毫米、大田市156.5毫米。山林廳昨日凌晨將忠清道全域、全羅北道、大邱市和慶尚北道的山泥傾瀉預警級別，提升至最高的嚴重級別。行政安全部把中央災難安全對策本部應急響應，從一級提升至二級。

列車晚點270分鐘 南韓鐵道公社稱，昨天從麗水站始發的首列高鐵列車晚點270分鐘，共40列高鐵和16列普速列車晚點20至100分鐘不等，共3列高鐵列車臨時不停靠西大邱站。

高鐵雖保持全線網營運，但為安全起見，列車可能緩慢行駛。京釜線大田至東大邱、湖南線大田至益山的普速列車停運至今日凌晨零時。長項線和忠北線一度全線停運，其後分別於昨晚6時及中午12時後恢復服務，慶北線全線則停運一天。本報綜合報道