以軍襲加薩 至少60人死 哈馬斯：或影響停火談判

【本報綜合報道】加薩戰事持續，以軍攻勢造成至少60名巴人喪生，加薩南部汗尤尼斯一處難民營受到空襲，造成至少29人死亡，大部分是婦孺。哈馬斯政治局主席哈尼亞警告，若以色列繼續屠殺，停火談判將受災難性影響。

加薩居民指，以色列國防軍坦克周二開入加薩城附近多個居民區，炮擊道路和建築物，迫使居民逃離家園。加薩政府傳媒辦公室主任塔瓦布塔（Ismail al-Thawabta）指摘，以軍和美國政府應為駭人聽聞的屠殺平民事件負責。埃及總統西西周二與美國中情局局長伯恩斯在開羅會面後重申，埃及反對在加薩的軍方行動持續，應採取有效的措施，避免加薩衝突擴大，並敦促透過「兩國方案」解決問題。

聯國指控饑荒蔓延 以國否認 另外，聯合國人權理事會指出，專家組調查顯示加薩南部及中部有3名年齡介乎6個月至13歲的兒童，懷疑營養不良死亡，顯然饑荒已由加薩北部蔓延至中、南部，指摘以色列針對性對巴勒斯坦人進行饑荒行動。以色列否認指控，認為專家組的調查存有錯誤，並指以色列在加薩不斷擴大運送人道物資，更為加薩接通海水淡化廠的電源等行動。