民主黨開會兩句鐘 撐反拜登競選共識欠奉

美國總統拜登在首場選舉辯論表現欠佳，導致民主黨內出現呼籲他退選的聲音。民主黨眾議員周二舉行逾兩小時閉門會議，未能就是否支持拜登競逐連任達成共識，但目前不願施壓逼拜登退選。

民主黨人在周二舉行會議後仍然有很大分歧，田納西州眾議員科恩被問及民主黨人在會上是否意見一致時直言「差得遠了」。有與會者形容，對於那些擔心拜登的議員來說，會議就像一場「葬禮」。而眾議院民主黨領袖杰弗里斯在會上未有分享對拜登候選人資格的看法，但前一天曾表示支持拜登，立場不變。

新澤西州眾議員雪瑞爾周二公開呼籲拜登退選，成為第7名要求他退選的民主黨眾議員。目前尚未有民主黨參議員要求拜登退選，但多名參議員對他勝任總統職務的能力表示嚴重擔憂。白宮總統醫生奧康納公布聲明，指拜登經過詳細神經系統檢查，沒有發現出與中風、多發性硬化症、柏金遜病或漸凍症等相關問題。奧康納還指，拜登表現出出色的運動靈巧性。

傳俄傾向支持特朗普當選 俄羅斯總統普京早前表示，他偏好美國總統拜登連任的想法不變。但美國高級情報官員周二指，俄羅斯發起一項全政府行動影響美國大選的結果，並傾向支持特朗普當選。美國官員又指，俄羅斯目前利用社交媒體和其他網絡宣傳手段暗中活動，類似在2020年和2016年選舉周期中的做法，當時俄方支持特朗普並試圖打擊拜登。本報綜合報道

杰弗里斯 科恩 雪瑞爾