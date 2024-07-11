北約峰會圍爐反俄 美再援烏5套防空系統形同撥火

北約峰會周二起一連3天在美國首都華盛頓舉行，俄烏戰事成為焦點之一。美國總統拜登在峰會開幕式上發表講話，宣布烏克蘭將再獲得5套防空系統。他指摘俄羅斯總統普京想徹底征服烏克蘭，把烏克蘭從地圖上抹走，強調烏克蘭定會阻止普京。

因為日前在美國總統選舉電視辯論中表現不佳，拜登在峰會的表現備受關注。他表示，他的演說在75年前、簽署原始條約的同樣地點舉行，今天北約有32個成員國，比以往任何時候都更強大。他提到，目前有23國將本地生產總值的2%強制用於國防開支，相比起2020年只有9個成員國這樣做。

另供數十套短程戰術導彈系統 拜登指出，北約致力防止獨裁者掌權，其本質永遠都是民主，現在需要他們的集體力量，已準備好、願意並有能力阻止俄羅斯的侵略行為。他宣布，美國將聯同德國、荷蘭、羅馬尼亞和意大利，在未來數月內向烏克蘭提供更多防空系統，包括愛國者導彈防空系統，另提供數十套短程戰術導彈系統，包括美國與挪威製造的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）。

北約秘書長斯托爾滕貝格另宣布，已以多個成員國的名義，訂購總值近7億美元（約54.6億港元）的刺針防空導彈以加強防衞能力，此訂單將讓美國雷神公司旗下相關生產線保持運行至2029年。斯托爾滕貝格強調，必須加強國防工業，才能提升國防能力；又稱如果俄羅斯取勝，將為伊朗、北韓和中國帶來鼓舞。

北約將宣布在德設軍事指揮部 白宮國家安全顧問沙利文周三預告，北約將在未來數天宣布在德國設立新的軍事指揮部，由一名三星中將領導，負責烏克蘭軍隊的訓練、裝備和部隊發展計劃。另外，北約將任命一名高級代表派駐烏克蘭首都基輔，以深化雙方關係，並為北約與烏克蘭高級官員接觸協調。

澤連斯基籲各國 美大選前援烏 參與峰會的烏克蘭總統澤連斯基提到，全世界都放眼美國11月大選，呼籲北約各國領袖不要待選出新總統，才決定支援烏克蘭。他指除了防空系統外，烏克蘭亦需要更多F16戰機。本報綜合報道