讀研8年未獲證書 學院被指濫權

【本報綜合報道】一名來自內蒙古自治區女學生2015年起在上海市同濟大學修讀研究生學位長達8年，卻在完成一系列要求後，多次申請學位評審無果。她之後發現大學2022年6月已向她頒發證書，遭到所屬學院扣起之餘，甚至單方面於同年7月作出撤銷決定。面對上海靜安區法院上月駁回其提訴，她上周六決定再次遞交上訴狀。

42歲的任女士2015年3月獲錄取成為同濟大學材料科學與工程學院工程碩士研究生，已完成整個課程考核及達成論文審批要求等，卻遲遲未獲頒發證書。2023年8月，她經法律途徑維權後發現，原來大學2022年6月30日已向她頒發證書。

大學已頒證書 學院撤銷 在與同濟大學材料科學與工程學院溝通過程中，任女士發現院方2022年7月11日曾發布一則通告，內容提及撤銷其證書。任女士丈夫質疑，同濟大學的確向二級學院下放學位授予權，不過二級學院根本無權否決大學所頒證書，理由是學位授予須是同濟大學學位評定委員會組織開會，只要沒有無記名投票都無權撤銷。

談及為何遭到材料科學與工程學院針對時，任女士發現其指導導師名下包括她在內共有4名2015級工程碩士均被列為不授予學位，懷疑學院領導及其導師之間存在隔閡，導致眾人飽受區別對待。

為了確定學位證有效性、希望大學改變學位授予權決定、避免其他學生重蹈覆轍，任女士去年10月入稟靜安法院控告同濟大學。惟法院當時判定同濟大學延期發證及材料學院扣證行為均未對其合法性利益產生影響，故駁回訴訟。2024年6月28日，法院以任女士不符合起訴條件為由，駁回其提訴。