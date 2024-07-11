洞庭湖水位低於警戒 專家稱未穩定勿鬆懈

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防缺口合龍後，暫時紓緩險情。隨着岳陽水文站水位昨早已退至警戒水位32.5米以下並持續回落，標誌着洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。但專家提醒，儘管洞庭湖水位逐步下降，但防汛工作不能掉以輕心。

自上月中旬開始，湖南遭遇今年以來最強降雨，湘資沅澧「四水」匯入洞庭湖的水量猛增，區內降雨量也非常大，導致洞庭湖水位持續上漲，防汛壓力明顯增加。上月30日上午9時，城陵磯水文站水位漲至33米，到達警戒水位，並形成洞庭湖今年第1號洪水。

退水期仍有不確定性 湖南省水利廳有關負責人水利專家指，退水期不等於安全期，堤防長時間被高洪水位浸泡後穩定性下降，退水期間仍存在不確定性，各級各部門仍要保持高度警惕，繼續做好巡堤查險和加強技術巡查工作，確保堤防安全。岳陽市沿江環湖的各縣市區目前繼續按照防汛二級應急響應的要求，在一線防洪大堤開展拉網式巡查，確保安全平穩度汛。

湖南省洞庭湖水利事務中心工作人員介紹，團洲垸是上世紀中期在沙洲泥灘上圍建起來，部分堤段底子薄弱、地基不牢實，堤身土質差，堤線也存在不科學等問題。同時，團洲垸地處洞庭湖和藕池河交匯處，東、南、北三面臨湖，極易出險。中央近日多次下發資金給多地救災，其中中央組織部從代中央管理黨費中，給湖南、安徽等9個省市劃撥專項資金2.31億元人民幣（約2.51億港元），用於支持搶險救災工作。本報綜合報道