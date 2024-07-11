東莞人大副主任涉違紀受查
【本報綜合報道】廣東紀委監委官網前天公布，廣東省東莞市人大常委會黨組成員、副主任方燦芬涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查及監察調查。
資料顯示，方燦芬1967年出生，東莞厚街人，中央黨校研究生，高級管理人員工商管理碩士。他早年在東莞市財政局工作，2002年9月掛任長安鎮黨委副書記，2005年3月任沙田鎮鎮長，2008年9月任塘廈鎮鎮長，2012年10月任市環保局局長，2017年8月任塘廈鎮黨委書記。2019年底，他進入東莞市人大常委會工作。
方燦芬曾任昭通副市長
2020年4月，雲南省昭通市第四屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議第二次全體會議審議通過有關人事事項，決定任命方燦芬為昭通市人民政府副市長。2020年6月起，方燦芬任東莞市人大常委會副主任，廣東省第五扶貧協作工作組組長，昭通市委常委（掛職），昭通市政府黨組成員、副市長（掛職，2021年8月免去副市長職務）。2022年1月，東莞市第十七屆人民代表大會第一次會議上，他當選東莞市第十七屆人大常委會副主任。
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