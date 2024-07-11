東莞人大副主任涉違紀受查

資料顯示，方燦芬1967年出生，東莞厚街人，中央黨校研究生，高級管理人員工商管理碩士。他早年在東莞市財政局工作，2002年9月掛任長安鎮黨委副書記，2005年3月任沙田鎮鎮長，2008年9月任塘廈鎮鎮長，2012年10月任市環保局局長，2017年8月任塘廈鎮黨委書記。2019年底，他進入東莞市人大常委會工作。