中央廚房國家標準 10月實施

【本報綜合報道】經國家市場監督管理總局早前批准，中國飯店協會周一公布由其牽頭制訂首批中央廚房推薦性國家標準，即《中央廚房建設要求》及《中央廚房運營管理規範》，由10月1日起實施。

布局位置設施列要求 《中央廚房建設要求》從選址與整體布局、加工區場所設置、主體建設及設施設備等方面提出要求，引領中央廚房合理建設及科學投資。《中央廚房運營管理規範》則從設施設備管理、經營加工流程、安全與追溯、緊急與召回、人員管理、資訊紀錄與檔案管理及監督評估與改善等方面提出要求，為中央廚房營運管理提供指導。新標準標示包括選址布局等硬件方面及經營加工等管理方面標準化，將變得有據可依。

中國飯店協會會長陳新華介紹，內地中央廚房目前仍處發展初級階段，儘管行業內部已制訂並發布多項團體標準，但在管理制度、生產效率、人員管理及盈利水平等方面仍有待完善。兩項國家標準將對規範引導中央廚房建設和管理，進一步提升行業集約化經營能力，減少食物浪費，為提高食品安全保障能力等起到重要作用。