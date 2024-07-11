運輸混載食用工業油 國務院食安辦追究

罐車不當程序掀回響 官媒促嚴肅遏亂象 中國儲備糧管理集團有限公司下屬公司運油車運輸煤製油後再直接裝運食用油，引起社會極大關注。國務院食安辦周二宣布徹查事件，並及時公布調查處置結果。《人民日報》評論同日指出，惟有嚴肅追責才能以儆效尤、廓清風氣。對於目無法紀膽敢越法律紅線者，惟有依法依規嚴懲不貸才能切實維護法律尊嚴、讓食品安全成為不可觸碰的「高壓線」。

針對媒體反映的罐車運輸食用油亂象問題，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人將依法嚴懲、絕不姑息；同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。

廣東佛山市高明區市場監管局展開區內專項排查，指區內企業採購原料食用油均使用專用槽罐車運輸，不存在與其他物品混裝運輸情況。山東魯花集團回應稱，公司自有食用油專用罐車用於食用油運輸業務，裝油前需對油罐內外壁徹底清潔乾燥，運輸全過程由GPS紀錄。罐車裝油後會逐架查驗鉛封，並取樣檢測，不合格的拒收處理。

衝擊底線恐非短期 《人民日報》評論稱，運送完煤製油等化工類液體的運油車，儲存罐未經清洗就直接裝上食用大豆油繼續運輸，這樣衝擊食品安全底線的亂象竟在現實生活中發生。更刺痛公眾神經的是，有罐車司機向記者透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裏公開的秘密，這句話的潛台詞是亂象已持續一段時間。煤製油含危害人體健康的成分，一旦混入大豆油被人食用，可能導致中毒。

安全問題連連出現 民以食為天，食以安為先。食品安全大於天，不容許任何閃失。食品安全問題必須下最大氣力抓好。從罐車卸完煤製油直接裝運食用大豆油，到不法商家將福壽螺偽裝成田螺賣，再到腳踩鵝腸擠糞、煙頭扔進鴨腸筐，亂象警醒須做好食品安全工作，要一以貫之堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，絲毫不可懈怠、時刻不能放鬆。本報綜合報道