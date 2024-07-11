新北男殺妻 抱稚子赴北投焗死

警方調查指，43歲劉姓女死者的母親周二下午5時17分在女兒位於三重區三和路的住所，發現她倒臥血泊，身上有多處刀傷，於是報警。警方及消防到場後，初步檢視劉女身上共有7處刀傷，送往台北市馬偕醫院搶救，於當晚6時宣告不治。警方調查後發現，住所門鎖未被破壞，隨後在浴室發現一把長25厘米的魚生刀，且有清洗過的痕迹。翻查閉路電視畫面發現，劉女的42歲廖姓丈夫當日下午1時抱着兒子離開住所，並開車前往士林區陽明山方向。

由於遲遲無法聯絡到廖男，警方懷疑他涉案，擔心他前往山區或企圖輕生。警方當晚7時在北投馬槽橋下發現廖男的座駕，查看後確認廖男父子已明顯死亡。警方其後封鎖現場採證，未發現遺書。有傳夫婦近日因孩子養育問題爭執，劉母則指二人感情很好，不會吵架，雙方家長經濟條件也不差，不會有經濟壓力。