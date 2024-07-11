台東擬建戰備跑道 縣長率百人抗議

【本報綜合報道】台灣國防部擬配合台9線的拓闊工程，在台東縣關山鎮規劃關山戰備跑道，結果惹來地方反對。台東縣縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐於周二率領近百名鄉親及民意代表親赴立法院抗議。空軍表示已經舉辦過兩場協調會及兩場說明會，強調絕對會以地方發展及民意為依歸，創造雙贏局面。

斥國防部未與地方溝通

饒慶鈴批評國防部一開始無與地方溝通，又指關山是台灣重要糧倉，一旦發生戰爭，糧食儲備重要性不亞於戰備跑道。她強調鄉親不反對戰備跑道，提出把路線東移5公里，與卑南溪堤岸道路共構。彭成豐稱，台9線是關山唯一對外主要道路，兩側為重要農田區域，如按國防部規劃，將有近500公頃土地位於禁限建範圍，影響增建穀倉、房舍及未來發展機會，令年輕人更不願留在故鄉工作。