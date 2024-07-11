南海角力 菲稱坐灘艦撤病人遇阻 華指炒作風波

菲律賓海岸防衞隊周二指控，周日從南海仁愛礁登陸艦馬德雷山號撤走一名病人時，遭到中國海警阻礙。中國海警局回應時駁斥，菲方罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）在聲明中表示，菲方執行上述人道主義任務時，遭中國海警多艘小型船隻威脅，但仍堅持履行使命，並完成將生病人員從馬德雷山號轉移至橡皮艇的工作，成功返回菲律賓海岸防衞隊主船。病人已得到緊急醫療救助，目前情況穩定。他批評是中國海警的恐嚇行為，強調菲方不會撤軍，也不會被嚇倒。

中國海警局新聞發言人甘羽回應指，根據菲方請求，中方基於人道主義考慮，周日允許菲方從馬德雷山號後送一名生病人員，中國海警依法對菲方行動全程監視查證。他強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中方指菲毀珊瑚礁生態 對於菲律賓南海特別行動組發表聲明，反指中國對南中國海珊瑚礁造成不可挽回的破壞。中國外交部發言人林劍表示，仁愛礁是中國南沙群島一部分，中方一貫高度重視並採取實際措施保護南沙群島珊瑚礁系統和島礁周邊的海洋環境。導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法坐灘及其相關聯的活動，這是基於客觀事實和科學調查得出的結論。中方要求菲方撤走在仁愛礁非法坐灘軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。

林劍強調，中方一貫高度重視並採取實際的措施保護南沙群島的珊瑚礁系統和島礁的周邊海洋環境。而且，中方相關部門剛剛發布了《黃岩島海域生態環境狀況的調查評估報告》，顯示中方一貫高度重視黃岩島海域生態環境的保育工作。調查評估報告顯示黃岩島海域的生態環境良好，充分體現中方在保護海洋生態環境方面所取得的正面成效。本報綜合報道