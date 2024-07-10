NASA完成模擬生活任務 登陸火星邁進一步

美國太空總署（NASA）首批模擬火星生活志願者，自去年6月起在德州休斯敦詹森太空中心3D打印模擬火星基地生活及工作，直至上周六順利出關。任務指揮官哈斯頓（Kelly Haston）當日在記者會上問候公眾，並稱：「能跟大家打招呼真是太棒了。」

4名志願者同住逾一年 在模擬火星生活期間，4名志願者同住在總面積不足160平方米的空間，當中設有獨立睡房、廁所、淋浴間、廚房及客廳，並配備健身及洗衣設施。由於沒有新鮮食物供應，他們需要食用預先包裝食物，同時通過種植農作物自給自足。他們還模擬了長達22分鐘的火星通訊延遲時間，與任務控制中心及外界的親朋戚友聯絡。

志願者之一布羅克韋爾（Ross Brockwell）表示，他在基地生活期間發現了可持續生活方式的重要性，十分感激有機會實踐相關理念。另一名志願者謝拉留（Anca Selariu）則指，她之所以如此着迷火星，是因為她堅信在火星生活的可能性，又稱太空可讓人類團結一致，發揮出最好一面。

為在火星上開發出棲息地，NASA艾姆斯研究中心旗下一支研究團隊未來兩年內將獲得200萬美元（約1,560萬港元）研究經費，期望能夠在未來利用真菌菌絲體打造建材。NASA署長納爾遜形容相關技術極具遠見，幫助人類前往火星及更遠的地方。本報綜合報道