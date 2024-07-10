氧氣面罩恐失靈 FAA勒令檢查2600架波音737機

【本報綜合報道】美國聯邦航空局（FAA）周一公布，收到多份報告指波音737飛機出現乘客服務組件製氧器移位問題，乘客氧氣面罩可能在緊急情況下失靈，已要求檢查2,600架波音737飛機，機型包括737 MAX和737 NG。

FAA指出，局方發出的適航指令立即生效，要求在120至150天內對737機型進行必要的檢查和糾正措施，航空公司禁止安裝可能有缺陷的零件，必須進行全面的目視檢查，在必要時用新的或可用的製氧器及綁帶熱墊替換，並復位受影響的製氧器。

波音稱新黏合劑令組件移位 波音指，該公司於2019年8月開始在737飛機的束帶上使用新黏合劑，被發現在某些情況下會令組件移位約四分之三吋，目前已在新交付飛機用回原本的黏合劑，確保製氧器保持固定，現役機隊和未交付飛機並未發現任何無法正常運作的裝置。波音於上月17日已通知航空公司新的黏合劑問題，要求對飛機進行目視檢查，並更換737飛機製氧器上的部分束帶。