波音757起落架甩轆 聯合航空急降丹佛

聯合航空一架波音757-200型客機周一在加州洛杉磯機場起飛後，其中一個起落架輪胎飛脫，最終安全降落目的地科羅拉多州丹佛機場，無人傷亡。

全機181人 洛杉磯起飛 涉事航班編號UA1001，載有174名乘客和7名機組人員，於當地周一早上6時53分從洛杉磯機場起飛，前往丹佛機場。機上一名乘客指，他因出差經常要搭飛機，但從未遇過緊急降落，他稱客機起飛時感覺正常，但之後機師廣播要緊急降落丹佛。乘客們之後做了很多安全流程，他稱機上乘客沒有鼓譟或恐慌。當客機降落時，空中服務員廣播要求乘客做保護動作，着陸過程順暢，僅有一下碰撞。

根據空中管制塔對話紀錄，有其他機師通報見到一架波音757的一個輪胎飛脫，掉落到機場跑道標示B7至B8的位置。塔台人員於是通知涉事聯合航空航班機師，客機的輪胎脫落。客機最終在當地周一早上10時51分降落丹佛，聯合航空指正調查事件，已在洛杉磯尋回掉落的輪胎。本報綜合報道