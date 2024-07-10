日本防衞省招人未過萬 70年新低

【本報綜合報道】日本防衞省周一公布數據，顯示2023年度自衞官招募人數只有9,959人，僅及原定目標51%，創下自衞隊成立70年以來新低。防衞副大臣鬼木誠預測，嚴峻的招募情況可能維持至2024年度及以後。

勞動力短缺 申請減少 招募於本年3月截止，陸上、海上及航空自衞隊本來計劃合共招募19,598人。細分2023年度招募缺額，作為核心的終身制「一般曹候補生」錄取率69%，較2022年度大跌19個百分點。有固定期限合約的「自衞官候補生」錄取率僅30%，比2022年度減少13個百分點。與2022年度相比，2023年度自衞官招募達成率大幅減少15個百分點，而2021年度招募達成率高達94%。對上一次自衞官招募達成率最差紀錄是1993年度，當年只有56%。

防衞省人力基本根本強化相關檢討委員會主張，透過改善福利及工作條件增加自衞官吸引力，並更多運用人工智能。社會老年化、人口減少及低出生率導致長期勞動力短缺，令自衞官申請人數減少，另一個原因可能與自衞隊內性騷擾頻生有關。由於自衞隊主要招收高中畢業生，而高中生就業率最近維持在較高水平，加劇了自衞隊與民間企業的搶人競爭。