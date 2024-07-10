被指坐灘軍艦損珊瑚礁 菲方反斥華破壞海洋

【本報綜合報道】中國周一發表科學考察報告，指摘菲律賓軍艦非法坐灘南沙群島仁愛礁長達25年，已嚴重損害珊瑚礁生態系統。中方又指控在調查期間，受菲方近距離干擾。菲律賓翌日否認上述指控，並將破壞海洋環境的責任歸咎於北京。

中方揭仁愛礁海底景色 菲律賓南海工作小組在聲明中呼籲，委由第三方對南海珊瑚礁受損的原因，進行獨立的海洋科學評估。聲明指摘，被發現對珊瑚造成不可挽回損害的是中國，是中國對海洋環境造成難以估量的破壞，並危及自然棲息地和成千上萬菲律賓漁民的生計。該小組警告，中國專家試圖散布虛假訊息並進行惡意影響，又稱有證據證明中國對南海多個區域的珊瑚受到嚴重破壞負有責任，包括黃岩島和仙賓礁。

中方近日首度公開仁愛礁海底景色影像，顯示在仁愛礁潟湖內，遠離菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號的區域海水清澈，海底生態環境良好。但在軍艦附近海底拍攝的影像顯示，周邊海域已出現鹿角珊瑚死亡的現象。菲方去年曾批評，中方破壞其南海專屬經濟區內的珊瑚礁，研究採取法律選項。中方已否認相關指控，反斥菲方試圖製造政治鬧劇。

另一方面，中國外交部發言人林劍昨日在記者會上，被問及有媒體報道稱中俄軍艦在菲律賓海巡航期間展開演習並演練檢查一艘可疑船隻，他稱並不了解相關情況，建議詢問主管機關，同時提及中方願在相互尊重、互利共贏的基礎上，與俄羅斯展開地方合作。