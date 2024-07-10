民主黨人施壓換將 拜登揚言不服來戰

拜登

美國總統拜登在首場總統選舉電視辯論表現差勁，民主黨內要求換將出戰大選之聲不絕。拜登周一受訪時強調，自己是擊敗共和黨對手特朗普的最佳人選，指對於民主黨內部分精英施壓要求他退選感到沮喪，但揚言若有人認為他不應參選，大可在民主黨全國代表大會上挑戰他。他又呼籲民主黨人團結，終結要求他退選的鬧劇。

拜登周一接受微軟全國廣播公司（MSNBC）電話訪問時，直言對黨內一些重量級人物呼籲他退選感到沮喪，但自己不會理會，強調在黨內初選中有1,400萬人投票支持自己競逐連任。他反擊批評者稱：「如果有任何人不認同我應該繼續參選，那站出來與我競爭。你們即管宣布參選總統，在民主黨全國代表大會上挑戰我。」

拜登同日去信民主黨國會議員，重申自己不會退選。他指自己並沒對人們的擔憂視而不見，「然而，如果我不是絕對相信自己是今年擊敗特朗普的最佳人選，我就不會再次參選」。他強調，民主黨的任務就是在大選中擊敗特朗普，任何動搖決心的行為，只會讓特朗普漁人得利。拜登表示，現在是時候結束要求他退選的鬧劇，呼籲民主黨人槍口對外。

白宮否認拜登接受柏金遜症治療 美媒較早前公開白宮訪客紀錄，顯示美國沃爾特里德國家軍方醫院的柏金遜症專家坎納德過去近一年曾8度到訪白宮，其中在今年1月17日的一次，更是與拜登私人醫生奧康納會面。白宮發言人瓊皮埃爾周一否認拜登接受柏金遜症治療，又以安全為由，拒絕證實權威專家是否有到訪過白宮，呼籲外界尊重相關人士私隱，同時指醫生經評估後，認為拜登沒需要接受認知測試。本報綜合報道

奧康納 坎納德 發言人瓊皮埃爾拒絕證實柏金遜症專家是否有到訪過白宮。