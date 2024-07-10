王毅晤白羅斯外長 談戰事降溫

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京與白羅斯外長雷任科夫（Maksim Ryzhenkov）會談，表示中方願與白方繼續相互信任、相互支持，密切高層往來，加強戰略對接，深化全方位合作。二人談及俄烏戰事，王毅強調當務之急是遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，為這場危機緩和降溫，為重啟對話創造條件，中方將繼續發揮建設性作用。

雷任科夫表示，白羅斯高度重視白中關係，中國是他就任外長後出訪的首個國家，願與中方拓展各領域務實合作，並感謝中方支持白方加入上合組織，將積極參與各項相關活動。王毅表示，中方願以擔任上合組織輪值主席國為契機，同各方共同弘揚「上海精神」，加強協調配合，做實做強上合組織，打造「五個共同家園」，使上合聲音更響亮，為促進和平穩定發展發揮更重要作用，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

加強全球南方國家團結 雙方亦討論雙多邊廣泛議題，一致認為中白要繼續做彼此可信賴、可倚靠的鐵杆朋友，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，反對外部干涉，抵制單邊霸凌。雙方將加強「全球南方」國家團結協作，共同維護發展中國家正當權益，共同捍衞以聯合國憲章為核心的國際關係基本準則。至於烏克蘭危機，雷任科夫高度評價中國與巴西共同提出的「六點共識」，認為對推動停火、實現和平意義重大。