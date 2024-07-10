北約峰會召開 料談烏加入途徑

柯 比

【本報綜合報道】北約峰會昨日起一連3天在美國首都華盛頓召開，白宮國家安全委員會發言人柯比周一預告會有多項關於烏克蘭和北約威懾能力、國防工業基礎及烏克蘭未來加入北約途徑的重要宣布。美國總統拜登在峰會期間，將與烏克蘭總統澤連斯基和英國新首相施紀賢會面。

拜登將晤新英揆施紀賢 柯比指，北約將向俄羅斯總統普京發出一系列強烈信號，表明北約及美國不會退出，會繼續支持烏克蘭，美方相信北約是烏克蘭的未來。

另外，白宮指拜登將與施紀賢舉行首次面對面會談，強調兩國保持和加強特殊關係的重要性，討論烏克蘭和加薩戰事等問題的合作，以及確保伊朗不會獲得核武器。外界關注面臨退選壓力的拜登在峰會的表現，柯比指拜登不需為總統選舉首場電視辯論一事安撫盟友，目前仍沒有發現盟友有任何信號，相反地，此前的對話顯示他們對峰會感興奮。

對於烏克蘭加入北約一事，美國國家安全委員會歐洲事務主任卡彭特周一指吸納烏克蘭加入北約需要北約成員國的政治意願，目前並不具備。他說，整個北約司令部在安全援助和力量發展框架下負責於軍事訓練、協調和後勤方面支持烏克蘭，當萌發政治意願時，這將是烏克蘭加入北約的橋樑。同日，波蘭總統杜達承認北約國家對於烏克蘭入盟的態度並不統一。