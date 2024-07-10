涉貪鄭文燦准292萬保釋

重開羈押庭 增限制住居出境出海 台灣前桃園市長鄭文燦涉嫌在任內「變更林口特定區計劃-工五工業區擴大方案」中受賄500萬元（新台幣‧下同，約120萬港元），桃檢不服地方法院裁定交保提抗告，高等法院裁定撤銷發回。桃園地院周一晚收到高院裁定及卷證後，立即分案確定承辦法官，法官閱卷後決定昨日上午10時重開羈押庭，並通知被告及檢方到庭。鄭文燦上午在律師陪同下抵達法院時神色凝重，未向在場記者發言。法院下午裁定准他以1,200萬元（約292萬港元）保釋，限制住居、出境、出海，檢方已當庭抗告。

報道指，桃檢去年接獲檢舉低調搜證，上月陸續將行賄5人聲押禁見，針對受賄的鄭文燦則4度向法院聲請搜索票，卻屢遭值日法官以卷證內容完備「無必要」駁回。檢方上周五以傳票通知鄭到案，訊後以涉犯不違背職務收受賄賂等罪嫌重大，當庭逮捕聲押，法院仍裁定交保。檢方痛批「送錢的押了，收錢的卻放了」，以法官裁定認事用法不當，提交抗告書到院方；地院周一以「最速件」送抵高院，高院同日下午裁定撤銷發回。

台立法院昨日質詢期間，民眾黨立委黃國昌詢問，法院發布新聞稿指鄭文燦收受不當金流，但2017年此案被簽結，質疑案件是被壓下。行政院院長卓榮泰回答稱，檢調單位有辦案的速度和步驟，在適當時間收案，對案情釐清有幫助。他在會前對記者強調，不論黨派、不論何人，只要涉及不法，都應該全面偵辦。

台南槍擊案 列緊急重大事情 至於周一台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡一案，卓榮泰表示已要求法務部、警政署等單位，全面展開更強力搜查，政府也將案件列為最緊急重大的事情處理。本報綜合報道