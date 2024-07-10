侵華期間展解剖實驗 日本前隊員道歉
【本報綜合報道】日本侵華期間，關東軍防疫給水部本部（731部隊）在東北展開駭人聽聞的生化實驗。前731部隊少年隊隊員清水英男上周五在長野縣飯田市召開記者會，透露下月將前往黑龍江哈爾濱，向戰爭受害者懺悔、道歉。
下月訪哈爾濱 拜祭受難者
今年94歲的清水英男於1945年3月，14歲時作為少年兵徵召入伍，派往哈爾濱附近的731部隊總部，期間目睹種種慘絕人寰、令人髮指的暴行。清水英男憶述，他一個人被帶到標本室，讓他震驚的是內有各種人體標本，包括腹部劈開能看到嬰兒在內的標本，還有單獨的心臟、胃、肺等各種器官標本，更有正中鋸開的人頭標本，他反思為甚麼要做這樣殘忍的事。
在長野縣「飯田市和平祈念館思考會」協助下，清水英男籌得旅費，將於8月12日至15日前往哈爾濱。他說非常想去祭拜遇難的中國人民，誠懇地向中國人民道歉。清水英男表示，很多無辜的中國民眾被解剖做實驗，無論怎麼道歉都沒辦法贖罪。他為遇難的中國民眾感到非常難過，並指既然日本政府不道歉，因此想親自去拜祭他們。
人人做記者
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