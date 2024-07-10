侵華期間展解剖實驗 日本前隊員道歉

下月訪哈爾濱 拜祭受難者

今年94歲的清水英男於1945年3月，14歲時作為少年兵徵召入伍，派往哈爾濱附近的731部隊總部，期間目睹種種慘絕人寰、令人髮指的暴行。清水英男憶述，他一個人被帶到標本室，讓他震驚的是內有各種人體標本，包括腹部劈開能看到嬰兒在內的標本，還有單獨的心臟、胃、肺等各種器官標本，更有正中鋸開的人頭標本，他反思為甚麼要做這樣殘忍的事。