訪清泉崗基地 賴清德：將提升戰力

【本報綜合報道】賴清德近日前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊，並為台軍精神戰力專案教育錄製談話影片。他指出，台灣位處第一島鏈關鍵位置，有極重要的戰略地位，未來將持續提升不對稱戰力，利用台海周邊海峽與地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍、向內凝聚聯合戰力，確保本土安全。

台軍精神戰力專案教育是為配合年度漢光實兵演習前，讓全體官兵體認建軍備戰的目的和重要性。穿軍裝的賴清德與戰鬥機聯隊官兵對談，是他上任以來首次以三軍統帥身份在莒光園地談話，也是歷任總統中首位參加精神戰力周。被問台灣朝防衞自主方向前進，會否讓外界產生是為戰爭做準備的錯覺，賴清德強調追求和平才是台灣始終堅持的方向，但是一個有穩固基礎、靠實力建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衞的力量。他指出，未來會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化防衞和不對稱戰力就是其中一個重要支柱。