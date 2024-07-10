歐盟對電動車加徵關稅 指華近期始協商 中方駁斥

稱去年10月已去信

中國商務部新聞發言人表示，在歐盟委員會正式立案後，中國商務部長王文濤去年10月24日即致信該會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，表示希望通過對話磋商妥善解決此案，翌月再致信歐方建議磋商。王文濤今年2月在世貿組織部長級會議期間會見對方當面提出與歐方對話，5月再致信歐方重申希望對話磋商解決此案。二人上月舉行視像會談，商定就此案啟動磋商，中方之後立即派工作組赴歐會談，另舉行多輪視像技術磋商。此外，中方技術層自立案伊始就通過實地核查、聽證會等各種渠道，向歐方密集釋放願通過對話妥處經貿摩擦的信號。