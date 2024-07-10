美眾議院推動全面抗華法案

約翰遜

【本報綜合報道】美國眾議院議長約翰遜周一表示，中國、俄羅斯和伊朗是「以中國為首的軸心」。中國對全球和平構成最大威脅，美國國會將在本屆會期結束前致力於通過一系列針對中國的立法措施，包括制裁協助俄羅斯、伊朗的中國軍工企業，限制對中國投資，以及解決中國濫用美國貿易法規漏洞等。

目標年底前立法 約翰遜指出，美國不像冷戰時期只面臨一個主要敵人，目前雖然未看到一種如同二戰時間的新三國同盟，但確實有一些國家公開結盟對抗美國，這些國家都各自有自己的文化及目標，但共通點是關心如何打倒美國，愈加利用集體軍事、技術和財政資源，以各種方式相互支持。他認為國會必須集中精力，用盡一切手段對抗中國，將推動在國家安全、經濟、生物安全和貿易領域抗華的法案，目標是在今年年底前簽署一攬子涉華的重要立法。

此外，約翰遜提出由3部分組成的外交政策框架，包括加強美國國內實力、威懾美國敵人、強化美國在全球的聯盟。他認為強化美國國內實力為第一步，國家安全始於國內，而解決國債問題是當務之急，如果共和黨在明年新一屆國會持續掌控多數黨位置，支出改革將是首要處理事務。同時，美國必須解決國防基礎設施空洞化的問題，全球貿易80%是透過海洋運輸進行，而中國目前的造船能力是美國的232倍。美國需要確保和挽救供應鏈，恢復國內製造和建造能力，同時保護美軍免於再次被削減。第3部分主張強化美國的盟友合作，需要一個由美國領導的「美國優先」聯盟，促進美國的安全利益。