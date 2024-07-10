指新冠致美損140萬億 智庫倡究責中方失職

美國智庫傳統基金會周一發布統計報告，指新冠疫情截至去年底，對美國造成超過18萬億美元（約140萬億港元）的經濟損失，建議美國政府就中國政府的失職和不透明採取行動，要求中方為此負起法律責任。

報告由傳統基金會組建的「中國和新冠疫情無黨派委員會」的成員撰寫。委員會主席是前美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe），成員有多名特朗普政府時期的高級官員，包括前國家安全顧問奧布賴恩、前副國家安全顧問博明、美國疾控中心前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）等。

轟疏忽隱瞞 屬「最接近起源」 報告指，新冠疫情給美國民眾帶來一系列傷害，包括死亡、失去收入、慢性健康問題、心理健康問題、教育損失等。

報告又指，雖然北京不是疫情在全球蔓延的唯一責任方，但其在疫情開始前後對有關病毒以及傳播問題的「誠實、透明和問責」強烈反對，認為和其他相比，中國政府相關行為才是新冠疫情大流行的最接近起源。

報告認為，中國政府和相關機構應為疫情賠償美國及其人民所受傷害，建議國會尋求方法擴大美國聯邦法庭的司法權，以通過美國民事訴訟讓中國的個人或機構負責；又倡國會設立特別任務小組，為起訴中國政府的美國公民提供補償。

建議成立委員會 審視措施 報告同時呼籲建立一個包括兩黨成員在內的新冠委員會，審視中國在應對疫情時的疏忽和隱瞞，並且評估美國政府在新冠疫情蔓延本土後採取的措施。本報綜合報道