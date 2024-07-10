農產品質量監測 總體98％合格

【本報綜合報道】內媒周日報道，農業農村部5至6月組織開展2024年第一次國家農產品質量安全例行監測，抽檢蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品等5大類產品7,835批次樣本，涉及104個品種和135項參數，總體合格率98%，同比上升0.5%。

同比升0.5% 據介紹，今年第一次例行監測共抽檢了31個省區市108個大中城市的950個蔬菜水果茶葉生產基地、165輛蔬菜和水果運輸車、160個養殖場、212輛水產品運輸車、464個暫養池、839個農產品批發（農貿）市場等。監測結果顯示，蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品合格率分別為97.8%、97.4%、98.5%、99.4%和95.9%。

從監測品種看，抽檢的蔬菜中水生蔬菜、食用菌、莖類蔬菜和水產品中對蝦、鱅魚、克氏原螯蝦全部合格；水果中蘋果、西瓜、葡萄等品種和茶葉中紅茶，以及畜禽產品中豬肉、豬肝合格率皆為100%。針對監測中發現的問題，農業農村部已要求地方部門限期查清，跟蹤開展處置，消除問題隱患。