內地人口2061年迎死亡高峰

【本報綜合報道】國家一級人口學核心期刊《人口研究》最新一期的研究指出，內地人口到2061年將迎來死亡高峰，其中60至90歲年齡段老人死亡數將達到峰值，之後逐漸下降。研究的兩位學者呼籲政府和社會各界提前布局。

學者籲提前布局 該題為《中國人口死亡高峰的特征與演化機制》的研究指出，人口死亡高峰的形成受三個核心因素驅動，包括歷史出生數的波動、存活率的提升以及死亡率的下降。歷史上的出生高峰期，如上世紀60年代的嬰兒潮，如今轉化為老年階段的死亡人數激增。同時，隨着醫療條件改善和健康水平提升，更多人得以長壽，進一步推高了老年人口基數，增加了老年死亡數。

面對這一挑戰，復旦大學人口研究所教授張震和高齡研究院教授李強呼籲政府和社會各界採取一系列積極應對策略，包括加快安寧療護體系建設，提升老年人臨終生命質量；加強殯葬服務的中長期規劃，確保供需平衡，避免「死不起」、「天價墓穴」等問題激化社會矛盾；最後提供老年人權益保護與遺產糾紛法律服務，以應對未來數十年內可能爆發的法律案件。