罐車運煤油後即裝食油 中儲糧貨曾下架

【本報綜合報道】內媒近日揭露有油罐車運輸煤製油後直接裝運食用油，中儲糧集團在全系統深入開展專項大排查。內媒昨日報道，有網民發現中儲糧旗下食用油品牌金鼎淘寶旗艦店系列食用油，如葵花籽油、玉米胚芽油、橄欖油、芝麻油等一度下架。客服回應稱，倉庫最近休息，過一陣會重新上架，不清楚下架食用油是否與運輸油罐混用事件有關，但強調所有產品均符合國家有關食品安全標準。

另匯福糧油同涉事 報道指出，涉及企業分別是匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司，為食用油的生產加工企業，屬於整條產業鏈的中游位置，向上對接進口油料作物與油料種植的上游公司，向下便是包裝運輸、銷售等下游環節。

兩間公司都表示自己品牌的食用油安全，其中匯福糧油稱，賣出的散油都是客戶自提的油，可以任何形式流向市場。內媒調查發現，匯福糧油散油銷售客戶的名單中，有公司生意涉大專院校食堂。

另有客戶透露，已收到中儲糧方面的通知，要求對運輸車輛核查前3次裝載的來源，特別是油品的裝載紀錄等，但認為這是極個別現象，涉及道德底線問題，也是最起碼的良知。針對化工油罐車運輸食用油事件，河北省廊坊市市場監督管理局昨日回應稱，目前事件由三河市政府調查中，後者會公布最終調查結果，河北省市監局亦已介入調查。天津市市場監督管理委員會宣傳與應急處同時開展調查，近期會向社會通報。